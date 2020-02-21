Україна зміцнила позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна збільшила відрив від Туреччини у таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками перших матчів плей-офф єврокубків.

Наразі Україна, як і раніше, посідає 10 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. В її активі 33,900 бала, повідомляє Tribuna.com.

Єдиний представник України в єврокубках донецький футбольний клуб “Шахтар” заробив 0,4 бала за вчорашню перемогу над “Бенфікою” (2:1).

У Туреччини також залишився один представник в єврокубках - “Істанбул”, який програв "Спортингу" (1:3) в 1/16 фіналу Ліги Європи. Туреччина залишилася на 11 місці зі своїм попереднім показником у 32,800 бала.

9 місце зберігають Нідерланди - 35,350 бала. У них два представники в Лізі Європи - “Аякс” (поступився 0:2 “Хетафе”) і АЗ (нічия 1:1 із ЛАСК).

Нагадаємо, що асоціація, яка посідає 9 місце в таблиці коефіцієнтів, матиме двох представників у Лізі чемпіонів, одного в Лізі Європи і двох в Лізі конференцій. Десята асоціація отримає все те ж, але срібний призер стартує в другому кваліфікаційному раунді ЛЧ. Одинадцята ж асоціація втрачає право потрапити до ЛЧ автоматично.