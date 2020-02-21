Тайсон став найкориснішим гравцем матчу “Шахтар” - “Бенфіка”

32-річний бразильський півзахисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Тайсон отримав найвищу оцінку ефективності гри у вчорашньому поєдинку з “Бенфікою” (2:1).

За оцінками компанії InStat, рейтинг ефективності гри Тайсона у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи склав 323 бали. Про це повідомляє Zbirna.com.

За 90 хвилин бразильський хавбек виконав 93 ТТД із браком у 20%. Також в його активі 1 удар по воротах, 6 гострих передач і 6 виграних єдиноборств.

До трійки найкращих гравців матчу “Шахтер" — "Бенфика” також увійшли Віктор Коваленко (317 балів) та Ісмаїлі (314 балів).

Як повідомлялося, 20 лютого футболісти донецького "Шахтаря" завершили на свою користь перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти лісабонської "Бенфіки" — 2:1. М'ячі на ОСК "Металіст" у Харкові забили Алан Патрік, який відкрив рахунок на 56-й хвилині, і Віктор Коваленко (72) - у чемпіонів України; Піцці (67) - у португальців.

Матч у відповідь "Бенфіка" - "Шахтар" пройде 27 лютого у Лісабоні.