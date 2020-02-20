"Шахтар" обіграв "Бенфіку" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

Футболісти донецького "Шахтаря" завершили на свою користь перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти лісабонської "Бенфіки" - 2:1.

М'ячі на ОСК "Металіст" у Харкові забили Алан Патрік, який відкрив рахунок на 56-й хвилині, і Віктор Коваленко (72) - у чемпіонів України; Піцці (67) - у португальців, повідомляє Укрінформ.

Матч Ліги Європи між ФК «Шахтар» та ФК «Бенфіка» у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Арбітр зустрічі шотландець Боббі Медден двічі вдавався до послуг системи відеодопомоги VAR: у першому випадку британський рефері на 21-й хвилині угледів офсайд і відмінив гол хавбека "Шахтаря" Марлоса, а на 67-й "поставив" пенальті у ворота "гірників".

Матч у відповідь "Бенфіка" - "Шахтар" пройде 27 лютого у Лісабоні.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 28 лютого.