"Шахтар" - "Бенфіка". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА між футболістами донецького “Шахтаря” і лісабонської "Бенфіки".

"Шахтар" - "Бенфіка"

2:1

Лунає фінальний свисток! 2:1 на користь "Шахтаря". Матч у відповідь 27 лютого у Лісабоні.

90+4 - Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру вирішив замінити Тайсона на Тете.

90+2 - Заміна у "Бенфіці": Піцці вийшов замість Андреаса Самаріса.

90 - Рефері компенсував 5 хвилин до основного часу зустрічі.

83 - Євген Коноплянка вийшов замість Марлоса.

80 - Маркос Антоніо замінив Алана Патріка у "Шахтарі".

79 - Заміна у "Бенфіці": Рафа Сілва вийшов замість Шикінью.

75 - Сейв у виконанні Пятова після удару Грімальдо у правий кут воріт.

72 - ГОООООООЛ!!! Коваленко вивів "Шахтар" вперед після подачі у штрафний майданчик Жуніора Мораеса - 2:1.

67 - ГООООЛ!!! Піцці реалізував пенальті . 1:1.

62 - Кравцов порушив правила у своєму штрафному майданчику - арбітр призначив 11-метровий удар у ворота Пятова після відеоперегляду ігрового моменту.

56 - ГОООООООЛ!!! Алан Патрік з межі штрафного майданчика влучно пробив зльоту в правий нижній кут воріт "Бенфіки", не залишивши голкіперу ніяких шансів. 1:0 на користь "Шахтаря".

51 - Після прострілу з лівого флангу Ісмаїлі м'яч поцілив у стійку воріт гостей; Коваленко на добиванні у падінні не зміг відкрити рахунок у матчі.

46- Удар Жуніора Мораеса зблизка парирував Одіссеяс Влаходімос.

Розпочався другий тайм! М'яч розіграли з центру футболісти "Бенфіки".

ПЕРЕРВА.

45 - Арбітр компенсував 2 хвилини до основного часу першого тайму.

44 - Піцці не поцілив у площину воріт Пятова із середньої відстані. Гості активніше проводять кінцівку першої половини гри.

42 - Масовану атаку "Бенфіки" перервав Матвієнко, вибивши м'яч подалі від воріт "гірників".

39 - Степаненко відвів загрозу від воріт "Шахтаря", вибивши м'яч головою з 11-метрової позначки після навісу лісабонців з правого флангу.

36 - "Шахтар" продовжує тиснути на захист португальців, але поки безуспішно.

33 - Коваленко порушив правила проти Грвмальдо. Штрафний.

28 - Захист піренейців заблокував удар з меж штрафного майданчика Жуніора Мораеса.

24 - Коваленко прицільно пробив у правий нижній кут воріт"Бенфіки", але удар виявився надто слабким і Одіссеас Влаходімос виконав легкий сейв. М'яч залишив межі поля. "Шахтар" отримав право на кутовий удар.

21 - Марлос забив "Бенфіці", проте гол арбітр скасував після перегляду у системі відеодопомоги VAR, зафіксувавши офсайд.

17 - Дрібний фол проти бразильського легіонера "Шахтаря" Ісмаїлі у центрі поля.

16 - "Бенфіка" виконала вже третій кутовий удар.

13 - Тайсон пробив з лінії штрафного майданчика, але м'яч пролетів повз правої стійки воріт гостей.

10 - "Шахтар" прагне створити неприємності "Бенфіці" гострими контратаками, які, втім, справа до ударів по воротах лісабонців не доходить.

6 - Перший кутовий у матчі виконали піренейці - захист донеччан відвів загрозу.

3 - "Шахтар" намагається грати першим номером. "Гірники" пресингують "Бенфіку" відразу після втрати м'яча.

Матч розпочався! Господарі розіграли м'яч.

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20 лютого 2020 року. Харків. Стадіон "Металіст". Початок о 19.55. Температура повітря 2С.

Ласкаво просимо до Харкова на перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому зустрічаються чемпіони України і Португалії - футболісти донецького “Шахтаря” та лісабонської "Бенфіки".

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Стартові склади .

"Шахтар" - Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуніор Мораес, Марлос, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Сергій Болбат.

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

"Бенфіка" - Одіссеяс Влаходімос, Алекс Грімальдо, Рубен Діаш, Франко Серві, Харіс Сеферович, Шикінью, Пицці, Адель Таарабт, Флорентіну, Томаш Тавареш, Ферру.

Головний тренер - Бруну Лаже (Португалія).

Арбітр - Боббі Медден (Шотландія).

Поєдинок у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 27 лютого у Лісабоні.

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"Шахтар" і "Бенфіка" потрапили до Ліги Європи з Ліги чемпіонів УЄФА. "Гірники" фінішували третіми в групі С слідом за англійським "Манчестер Сіті" та італійською "Аталантою". "Бенфіка" у свою чергу посіла 3-тє місце у квартеті G, де пропустила вперед німецький "Лейпциг" і французький "Ліон".

Суперники раніше зустрічалися лише на груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні 2007/08.

Обидва виграли в гостях. "Шахтар" переміг 1:0 в Лісабоні, "Бенфіка" - 2:1 в Донецьку.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи УЄФА-2019/20 відбудеться 27 травня в Гданську (Польща) на однойменному стадіоні.