Каштру знає про наші проблеми в обороні – тренер «Бенфіки»

«Шахтар» і «Бенфіка» зіграють в Харкові у четвер, 20 лютого.

Головний тренер «Бенфіки» Бруну Лаже напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Шахтаря» зазначив, що його команда готується до складного поєдинку, повідомляє Укрінформ.

«Щодо «Шахтаря», то вони останнім часом дуже добре грають в єврокубках, показують дуже гарні результати. Проти цієї команди буде складно грати, але ми постараємося показати все найкраще, що у нас є.

Пресконференція тренера "Бенфіки" Бруно Лаже / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

У Каштру є своя думка щодо нашої гри. Він зробив аналіз, бачив проблеми в центрі нашої оборони. Але і ми бачили ці проблеми і так само дивимося, як їх виправити.

Вгадати склад «Шахтаря»? Це дуже важко, нехай Каштру вгадає першим. Хто б не грав, ми приблизно знаємо, чого очікувати від гри суперника і як будувати свою гру», - розповів Лаже.

Нагадаємо, «Шахтар» і «Бенфіка» зіграють в Харкові у четвер, 20 лютого. Початок гри - о 19:55. Матч-відповідь відбудеться в Лісабоні через тиждень, 27 лютого.