«Шахтар» - «Бенфіка»: чекаємо перемоги в Харкові

«Шахтар» зіграє з рекордсменом Ліги Європи.

20 лютого «Шахтар» першим з українських клубів проведе офіційний матч 2020 року. В Лізі Європи «гірники» зіграють в Харкові з чемпіоном Португалії «Бенфікою».

Варто зазначити, що у донеччан непогана статистика зустрічей з португальськими командами. У дев'яти домашніх матчах «Шахтар» по три рази переміг, поступився і зіграв внічию. При цьому два попередні матчі залишилися за «гірниками». Цього разу у них також непогані шанси на перемогу - 40% від аналітиків Parimatch проти 31% у «Бенфіки» (ще 29% на нічию).

«Бенфіка» зараз посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, але програла два останні матчі. Щоправда, команді все одно на користь те, що вона вже увійшла до другої частини сезону і перебуває у відмінному ігровому тонусі. «Шахтар», з іншого боку, підійде до цієї зустрічі більш свіжим.

Ще одна перевага донеччан в тому, що їх головний тренер Луїш Каштру - португалець, який раніше вже перемагав «Бенфіку». Так що найближчого суперника своєї команди він повинен знати добре.

Цікаво, що для «Бенфіки» це буде 39-й матч в плей-офф Ліги Європи, що є рекордом. Найближчий переслідувач відстає за цим показником на п'ять зустрічей. І нехай статистика «Шахтаря» дещо скромніша, але команда є досвідченим і перевіреним єврокубковим бійцем.