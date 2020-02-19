Мораес розповів про готовність “Шахтаря” до гри з “Бенфікою”

Нападник донецького футбольного клубу “Шахтар” Жуніор Мораес розповів про готовність команди до протистояння з “Бенфікою” в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Жуніор Мораес в інтерв’ю O Jogo, зокрема, зазначив, що протягом всіх тренувальних зборів команда акцентувала увагу на стилі гри “Бенфіки” і налаштована перемагати.

“Ми вивчали “Бенфіку” і подивилися всі її матчі. Наш португальський тренерський штаб багато нам пояснив. У протистоянні з “Бенфікою” немає фаворита. Матчі будуть рівними, але ми налаштовані перемагати.

Із самого початку тренувальних зборів ми всю увагу акцентували на стилі гри “Бенфіки”. Вони чудово грали до останніх невдалих матчів, але їх команда дуже небезпечна в атаці. Ігри з ними будуть дуже цікавими”, - передає слова Мораеса Sport Arena.

Як повідомлялося, 20 лютого на харківському стадіоні "Металіст" відбудеться перша гра 1/16 фіналу Ліги Європи між футболістами донецького "Шахтаря" та португальської "Бенфики".

Поєдинок розпочнеться на стадіоні "Металіст" о 19.55. На гру "Шахтар" - "Бенфіка" УЄФА призначив суддівську бригаду з Шотландії. Головний арбітр - Боббі Медден. Букмекери в цьому протистоянні вважають фаворитом український клуб.

Матч у відповідь відбудеться у Лісабоні 27 лютого.

Фото: shakhtar.com