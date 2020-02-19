Захисник “Шахтаря” Додо не зіграє проти “Бенфіки” через дискваліфікацію

Захисник донецького футбольного клубу “Шахтар” не зіграє у завтрашньому матчі проти “Бенфіки” (Португалія), який відбудеться у Харкові в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Також гру пропустять Майкон і Манор Соломон. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

“Перший матч із “Бенфікою” пропускає Додо (грудневе видалення в грі з “Аталантою” і дискваліфікація). До слова, правий захисник, так само як і Майкон, не брав участі в зборах “гірників”, оскільки перебував у розташуванні олімпійської збірної Бразилії. Продовжує відновлюватися після травми Манор Соломон”, - йдеться в повідомленні.

Матч відбудеться 20 лютого на харківському стадіоні “Металіст” і розпочнеться о 19.55.

Наразі футболісти "Шахтаря" завершують підготовку до поєдинку з лісабонською командою:

Як повідомлялося, гру обслуговуватиме шотландська бригада суддів на чолі з головним арбітром Боббі Медденом. Букмекери в цьому протистоянні вважають фаворитом донецьку команду.

Матч у відповідь відбудеться у Лісабоні 27 лютого.