Захисник “Шахтаря” Додо не зіграє проти “Бенфіки” через дискваліфікацію
Також гру пропустять Майкон і Манор Соломон. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.
“Перший матч із “Бенфікою” пропускає Додо (грудневе видалення в грі з “Аталантою” і дискваліфікація). До слова, правий захисник, так само як і Майкон, не брав участі в зборах “гірників”, оскільки перебував у розташуванні олімпійської збірної Бразилії. Продовжує відновлюватися після травми Манор Соломон”, - йдеться в повідомленні.
Матч відбудеться 20 лютого на харківському стадіоні “Металіст” і розпочнеться о 19.55.
Наразі футболісти "Шахтаря" завершують підготовку до поєдинку з лісабонською командою:
Як повідомлялося, гру обслуговуватиме шотландська бригада суддів на чолі з головним арбітром Боббі Медденом. Букмекери в цьому протистоянні вважають фаворитом донецьку команду.
Матч у відповідь відбудеться у Лісабоні 27 лютого.