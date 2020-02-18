Матч Ліги Європи УЄФА "Шахтар" - "Бенфіка" розсудять шотландці

У четвер, 20 лютого, футболісти донецького "Шахтаря" зіграють в Україні перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальської "Бенфіки".

Гру обслуговуватиме шотландська бригада суддів на чолі з головним арбітром Боббі Медденом, повідомляє Укрінформ. На лініях Меддену допомагатимуть Дуглас Росс та Девід Рум. Четвертий рефері - Дон Робертсон. Додамо, що поєдинок "Шахтар" - "Бенфіка" розпочнеться на харківському стадіоні "Металіст" о 19.55. Читайте також: Футболісти “Динамо” проведуть відкрите тренування на стадіоні Лобановського Зустріч у відповідь відбудеться у Лісабоні 27 лютого. Початок - о 22.00. На фото: Боббі Медден.