Матч Ліги Європи УЄФА "Шахтар" - "Бенфіка" розсудять шотландці
Укрінформ
У четвер, 20 лютого, футболісти донецького "Шахтаря" зіграють в Україні перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальської "Бенфіки".
Гру обслуговуватиме шотландська бригада суддів на чолі з головним арбітром Боббі Медденом, повідомляє Укрінформ.
На лініях Меддену допомагатимуть Дуглас Росс та Девід Рум. Четвертий рефері - Дон Робертсон.
Додамо, що поєдинок "Шахтар" - "Бенфіка" розпочнеться на харківському стадіоні "Металіст" о 19.55.
Зустріч у відповідь відбудеться у Лісабоні 27 лютого. Початок - о 22.00.
На фото: Боббі Медден.