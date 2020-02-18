Футболісти “Динамо” проведуть відкрите тренування на стадіоні Лобановського

Футболісти київського “Динамо” запросили вболівальників на відкрите тренування, яке відбудеться 20 лютого у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Тренування футболістів київського клубу розпочнеться о 16.45. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

“На власні очі ви зможете побачити, як динамівці під керівництвом Олексія Михайличенка готуються до другої частини сезону. Також в рамках відкритого тренування вас чекають різноманітні конкурси та активності від партнерів і спонсорів “Динамо”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за рішенням УАФ, перший матч “Динамо” у другій частині сезону-2019/20 пройде без глядачів. Це буде матч 19 туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги проти полтавської “Ворскли”, який відбудеться 22 лютого на стадіоні імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 17.00.

Раніше повідомлялося, що київський клуб хоче хоче реалізувати право на застосування норми регламенту УАФ і дозволити дітям до 14 років відвідати цей поєдинок.