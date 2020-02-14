«Динамо» запрошує дітей до 14 років на матч проти «Ворскли»

Київський клуб посилається на регламент УАФ і хоче заповнити трибуни на матч, який має пройти без глядачів.

«Динамо» повідомило, що хоче реалізувати право на застосування норми регламенту УАФ і дозволити дітям до 14 років відвідати матч проти «Ворскли», який має пройти без глядачів, повідомляє офіційний сайт «Динамо».

У 19-му турі «Динамо» прийматиме «Ворсклу» на стадіоні імені Лобановського. Матч зіграють без глядачів, але київський клуб надіслав офіційного листа, в якому УАФ ставиться до відома про реалізацію права на застосування норми п. «Е» ст. 26 регламенту УАФ по інфраструктурі та безпеки стадіонів.

Згідно з цим пунктом регламенту, матч зможуть відвідати вихованці футбольних шкіл міста Києва, у віці до 14 років, в супроводі батьків і педагогів.

Нагадаємо, «Динамо» зіграє з «Ворсклою» 22 лютого. Початок – о 17:00. УАФ покарала київський клуб матчем без глядачів через поведінку вболівальників «Динамо» в поєдинку проти «Шахтаря».