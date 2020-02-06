“Динамо” зіграє з “Ворсклою” без глядачів
Матч відбудеться 22 лютого на стадіоні імені Валерія Лобановського. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.
“Поєдинок 19-го туру Favbet-Ліги між київським “Динамо” і полтавською “Ворсклою” відбудеться не на НСК “Олімпійський”, де наша команда проводить свої домашні поєдинки, а на стадіоні “Динамо” імені Валерія Лобановського без глядачів”, - йдеться в повідомленні.
Поєдинок розпочнеться о 17.00.
Як повідомлялося, київський клуб не зміг уникнути покарання за скандал у матчі 14 туру УПЛ із донецьким “Шахтарем”. Апеляцію “Динамо” у справі про расизм відхилили в повному обсязі й залишили у силі покарання матчем без глядачів (плюс ще одна гра - умовно) і штрафом у 500 тисяч гривень.
Нагадаємо, що в другому таймі матчу з "Шахтарем" з фан-сектора “Динамо” лунали звуки, схожі на мавпячі вигуки, які адресували гравцям “гірників” Тайсону і Дентіньйо.
Наразі “Динамо” і “Шахтар” проводять другі тренувальні збори в Туреччині. На зимову перерву кияни пішли на другому місці в УПЛ із відставанням від “Шахтаря” у 14 очок.
Фото: stadiums.at.ua