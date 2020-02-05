Апеляцію «Динамо» відхилили, кияни зіграють матч без глядачів

Київський клуб не зміг уникнути покарання за скандал в матчі з «Шахтарем».

Апеляцію «Динамо» у справі про расизм в грі з «Шахтарем» відхилили в повному обсязі. Таким чином, рішення про покарання київського клубу матчем без глядачів (плюс ще одна гра - умовно) і штрафом в 500 тисяч гривень залишено в силі, повідомляє Sport Arena.

У "Динамо" залишається ще можливість оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS). Також поки невідомо, який саме матч без глядачів проведе столична команда. Теоретично - перший за календарем після винесення рішення апеляційного комітету (домашня гра 19-го туру проти «Ворскли» 22 лютого), але це ще не факт.

Нагадаємо, що в другому таймі матчу з "Шахтарем" з фан-сектора «Динамо» лунали звуки, схожі на мавпячі вигуки, які адресували гравцям «гірників» Тайсону і Дентіньйо. Капітан «Шахтаря» показав фанатам киян середній палець, за що отримав червону картку.

В даний момент «Динамо» і «Шахтар» проводять зимові збори в Туреччині. На зимову перерву «Динамо» пішло на другому місці в УПЛ з відставанням від «Шахтаря» в 14 очок.