УАФ покарала “Динамо” за поведінку фанів у матчі з “Шахтарем”

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ визначив покарання для київського футбольного клубу “Динамо” за неналежну поведінку фанів у матчі 14 туру УПЛ проти “Шахтаря”.

“Динамо” заплатить 500 тис. грн штрафу, а також проведе один матч без глядачів, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

“Після розгляду подій, що мали місце під час матчу 14-го туру “Шахтар” — “Динамо”, визначено: ФК “Динамо” проведе один домашній матч без глядачів (плюс один матч без глядачів умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2019/20) та зобов'язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень”, - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що КДК УАФ покарав Тайсона за показаний в цьому поєдинку середній палець уболівальникам київського “Динамо”. Бразильский футболіст отримав дискваліфікацію на один матч і умовну дискваліфікацію ще на два. Таке ж покарання за аналогічний жест у матчі з “Маріуполем” (2:2) отримав і воротар львівських “Карпат” Олег Кудрик. Обидва футболісти отримали прямі червоні картки у своїх матчах.

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У трьох наступних турах УПЛ “Шахтар” зіграє зі “Львовом”, “Маріуполем” і “Олімпіком”, “Карпати” - з “Олімпіком”, “Зорею” і “Десною".

Фото: ФК "Динамо"