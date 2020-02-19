Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи УЄФА "Шахтар" - "Бенфіка"

20 лютого на харківському стадіоні "Металіст" відбудеться перша гра 1/16 фіналу Ліги Європи між футболістами донецького "Шахтаря" та португальської "Бенфики".

Букмекери в цьому протистоянні вважають фаворитом український клуб, повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill оцінює перемогу "Шахтаря" коефіцієнтом 2,40, нічию - 3,30, успіх команди з Лісабона - 2,90.

Обидва суперники до зимової перерви виступали у першому за значимістю футбольному євротурнірі - Лізі чемпіонв. Посівши у групах треті місця, клуби перебазувалися до Ліги Європи.

Чемпіон України готувався до протистояння на зборах в Белеку. У Туреччині команда Луїша Каштру провела вісім спарингів (п'ять перемог, дві нічиї, одна поразка, різниця м'ячів - 11:5). Перший офіційний матч року донеччани зіграють саме з "Бенфікою". У португальців проблем з офіційними зустрічами не було. 2020-го підопічні Бруно Лаге провели вже десять таких поєдинків. Команда вийшла у фінал Кубка Португалії, де зустрінеться з "Порто", і бореться з тим же "Порто" за перемогу в чемпіонаті країни.

На гру "Шахтар" - "Бенфіка" УЄФА призначив суддівську бригаду з Шотландії. Головний арбітр - Боббі Медден, лайнсмени - Дуглас Росс та Девід Рум, четвертий рефері - Дон Робертсон.

Поєдинок розпочнеться на "Металісті" о 19.55. У прямому ефірі його покаже телеканал "Футбол 1".