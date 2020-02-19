Де дивитися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Поєдинки "Аталанта" (Італія) - "Валенсія" (Іспанія) та "Тоттенгем" (Англія) - "Лейпциг" (Німеччина) у середу, 19 лютого, продовжать стадію 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

О 22.00 за київським часом "Аталанта", за яку виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський, зійдеться з "Валенсією" на "Сан-Сіро" в Мілані (матч покаже телеканал "Футбол 2"), а у паралельному протистоянні "Тоттенгем" у Лондоні прийматиме "Лейпциг" ("Футбол 1"), повідомляє Укрінформ.

Матчі у відповідь відбудуться 10 березня на "Местальї" у Валенсії та "РБ Арені" у Лейпцигу.

Наступного тижня пройдуть ще чотири гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 25 лютого: "Челсі" (Англія) - "Баварія" (Німеччина), "Наполі" (Італія) - "Барселона" (Іспанія); 26 лютого: "Ліон" (Франція) - "Ювентус" (Італія), "Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія). Поєдинки у відповідь намічені на 17-18 березня.

Як повідомлялося, напередодні іспанський "Атлетико" у Мадриді обіграв чинного володаря титулу англійський "Ліверпуль" (1:0), а німецька "Боруссія" в Дортмунді завдала поразки французькому "Парі Сен-Жермен" (2:1). Доля путівок до чвертьфіналу у цих дуелях вирішиться 11 березня на аренах "Енфілд" у Ліверпулі та "Парк-де-Пренс" в Парижі.