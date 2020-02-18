Ліга чемпіонів УЄФА: "Атлетико" обіграв "Ліверпуль", "Боруссія" - "Парі Сен-Жермен"

У Мадриді і Дортмунді відбулися перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Футболісти іспанського "Атлетико" з рахунком 1:0 завдали поразки чинному володарю титулу англійському "Ліверпулю", а німецька "Боруссія" перемогла французький "Парі Сен-Жермен" - 2:1, повідомляє Укрінформ.

"Атлетико" відкрив рахунок з кутового у дебюті зустрічі на "Метрополітано" в Мадриді. На 4-й хвилині матчу м'яч опинився у штрафному майданчику "мерсісайдців" і півзахисник господарів Сауль Ньїгес спрямував його повз воротаря Аліссона.

На "BVB-Штадіоні" у Дортмунді дублем відзначився норвезький форвард "Боруссії" Ерлінг Браут Голанд (69, 77) та бразильський нападник "Парі Сен-Жермен" Неймар (75).

Доля обох протистоянь вирішиться 11 березня на аренах "Енфілд" у Ліверпулі та "Парк-де-Пренс" в Парижі.

Перші матчі у парах "Аталанта" (Італія) - "Валенсія" (Іспанія) і "Тоттенгем" (Англія) - "Лейпциг" (Німеччина) відбудуться 19 лютого, повторні - 10 березня.

Наступного тижня пройдуть ще чотири гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 25 лютого: "Челсі" (Англія) - "Баварія" (Німеччина), "Наполі" (Італія) - "Барселона" (Іспанія); 26 лютого: "Ліон" (Франція) - "Ювентус" (Італія), "Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія). Поєдинки у відповідь намічені на 17-18 березня.