Марченко вийшов до третього кола турніру ATP у Бергамо
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко здобув чергову перемогу на турнірі ATP Challenger Tour в італійському місті Бергамо.
У другому раунді українець (№253 ATP) обіграв посіяного под 8-м номером японця Хірокі Морія (АТР 212) - 6:1, 6:4, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок тривав 1 годину 5 хвилин.
У третьому колі Ілля зіграє з переможцем матчу Роман Сафіуллін (Росія, 174) - Садіо Думбія (Франція, 394).
У парній сітці Марченко виступає в Бергамо разом із Сафіулліним. У першому колі їхніми суперниками будуть аргентинець Марко Трунджелліті та італієць Лоренцо Джустіно.
Турнір завершиться 23 лютого.