Марченко вийшов до третього кола турніру ATP у Бергамо

Марченко вийшов до третього кола турніру ATP у Бергамо

Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко здобув чергову перемогу на турнірі ATP Challenger Tour в італійському місті Бергамо.

У другому раунді українець (№253 ATP) обіграв посіяного под 8-м номером японця Хірокі Морія (АТР 212) - 6:1, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 5 хвилин.

У третьому колі Ілля зіграє з переможцем матчу  Роман Сафіуллін (Росія, 174) - Садіо Думбія (Франція, 394).

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У парній сітці Марченко виступає в Бергамо разом із Сафіулліним. У першому колі їхніми суперниками будуть аргентинець Марко Трунджелліті та італієць Лоренцо Джустіно.

Турнір завершиться 23 лютого.

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