Українець Марченко вийшов до другого кола турніру ATP у Бергамо

Ілля Марченко стартував на турнірі ATP Challenger Tour в італійському місті Бергамо.

У першому раунді український тенісист (№253 ATP) обіграв італійця Андреа Пеллегріно (336) - 6:4, 3:6, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 2 години 5 хвилин.

Наступним суперником Іллі став японець Хірокі Морія (АТР 212), посіяний на турнірі під восьмим номером.

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У парній сітці Марченко зіграє в Бергамо разом з росіянином Романом Сафіулліним. У першому колі їхніми суперниками завтра будуть аргентинець Марко Трунджелліті та італієць Лоренцо Джустино.

Турнір завершиться 23 лютого.