Українець Марченко вийшов до другого кола турніру ATP у Бергамо
Укрінформ
Ілля Марченко стартував на турнірі ATP Challenger Tour в італійському місті Бергамо.
У першому раунді український тенісист (№253 ATP) обіграв італійця Андреа Пеллегріно (336) - 6:4, 3:6, 6:1, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок тривав 2 години 5 хвилин.
Наступним суперником Іллі став японець Хірокі Морія (АТР 212), посіяний на турнірі під восьмим номером.
У парній сітці Марченко зіграє в Бергамо разом з росіянином Романом Сафіулліним. У першому колі їхніми суперниками завтра будуть аргентинець Марко Трунджелліті та італієць Лоренцо Джустино.
Турнір завершиться 23 лютого.