У Києві провели міжвідомчу нараду з питань спортивної реабілітації ветеранів

Представники урядових та неурядових структур провели нараду щодо питань спортивної реабілітації та розвитку адаптивних видів спорту в Україні.

Захід відбувся в Укрінформі в Києві.

"Важливою складовою є інформаційно-просвітницька робота. Ми мали проблеми, коли починали Invictus Games, і ветерани казали, що ці змагання, ветеранський спорт є спортом для обраних осіб і не має масового характеру. І наша стратегічна ціль - зробити спорт доступним для кожного, забезпечивши інфраструктуру, розгалужену систему і можливість кожному за місцем проживання займатись будь-яким спортом і таким чином реабілітуватись і повертатись до нормального життя", - наголосила під час наради міністр у справах тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда.

Читайте також: Мінветеранів планує законодавчо узгодити питання спортивної реабілітації ветеранів

Своєю чергою радниця Управління міністра оборони США Марша Гонзалес поділилась досвідом США та відзначила, що у Штатах успішно діє персоналізований підхід до потреб реабілітації ветерана та, зокрема, активно долучаються до системи реабілітації громади.

"В спорті є дуже потужна лікувальна відновлювальна сила. Люди занадто зосереджуються на тому, що вони не можуть робити через свої обмеження. Тому ми будуємо цілісну платформу і показуємо людям, що вони можуть робити. І через спорт це переводиться в позитивний наслідок для всього їхнього життя. Як виглядає нова норма життя - це треба показувати людям", - зазначила вона.

Гонзалес підкреслила, що і медична, і спортивна реабілітація мають застосовуватись комплексно.

"Отже, по ключових підсумках: за результатами цієї наради я сформулюю протокол, який через Мінветеранів ми проведемо на офіційному рівні - з метою створення робочої групи чи будь-якого іншого інструменту, який дозволить нам опрацювати питання реабілітації ветеранів для створення персоналізованої опіки над кожним ветераном", - підсумувала нараду координатор організаційного комітету Ігор Нескоренних в Україні, директор Центру стратегічних комунікацій StratCom Ukraine Оксана Горбач.

Вона також відзначила, що серед проблемних питань наразі лишаються, в тому числі, безбар'єрність об'єктів, які вже існують, питання лікування "невидимих травм" та відновлення ментального здоров'я, а також створення запиту на тренерів, які в подальшому займатимуться спортивною реабілітацією ветеранів.

Участь у нараді також взяли представники проєкту Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації в Україні, Crown Agents в Україні, науково-дослідного інституту Національного університету фізичної культури та спорту, Департаменту реабілітації та соціальної реадаптаціі, Мінсоцполітики та інші.