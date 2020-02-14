Українка Ткач-Остапчук здобула "золото" чемпіонату Європи зі спортивної боротьби

В Римі (Італія) триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

У турнірі з жіночої боротьби шосту нагороду і першу золоту медаль Україні принесла чемпіонка світу-2014 волинянка Юлія Ткач-Остапчук, яка стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 62 кг, повідомляє Укрінформ.

В 1/4 фіналу Ткач-Остапчук взяла гору над Веронікою Івановою з Білорусі (12:2), у півфіналі поборола представницю Азербайджану Тетяну Омельченко (4:0), а у фіналі здобула вольову перемогу над росіянкою Інною Тражуковою (2:1).

За бронзові нагороди континентальної першості-2020 посперечаються українки Ірина Коляденко (65 кг) та Аліна Бережна-Стадник-Махиня (72 кг).

Нагадаємо, срібними призерами чемпіонату Європи раніше стали Оксана Лівач (50 кг), Соломія Винник (55 кг) та Аліна Акобія (57 кг), бронзовими - Ангеліна Лисак (59 кг) і Алла Черкасова (68 кг).

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Чемпіонат Європи в італійській столиці 16 лютого завершать представники вільного стилю боротьби.