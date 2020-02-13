Лисак і Черкасова стали бронзовими призерами чемпіонату Європи зі спортивної боротьби

Лисак і Черкасова стали бронзовими призерами чемпіонату Європи зі спортивної боротьби

Укрінформ
У Римі (Італія) триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Перший день континентальної першості з жіночої боротьби приніс Україні чотири медалі, повідомляє Укрінформ.

Читайте також: Українка Лівач виграла "срібло" чемпіонату Європи зі спортивної боротьби в Італії

До двох срібних нагород Оксани Лівач (вагова категорія до 50 кг) та Соломії Винник (55 кг) дві "бронзи" додали Ангеліна Лисак (59 кг) і Алла Черкасова (68 кг).

Читайте також: Українська борчиня Винник стала срібним призером чемпіонату Європи-2020

Лисак у сутичці за 3-тє місце завдала поразки німкені Лаурі Мертенс (6:0), а чемпіонка світу-2018 і чемпіонка Європи-2019 Черкасова здобула чисту перемогу на туше над Ганною Садченко з Білорусі.

Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби пройде в італійській столиці до 16 лютого.

На фото: Алла Черкасова.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-