Лисак і Черкасова стали бронзовими призерами чемпіонату Європи зі спортивної боротьби

У Римі (Італія) триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Перший день континентальної першості з жіночої боротьби приніс Україні чотири медалі, повідомляє Укрінформ.

До двох срібних нагород Оксани Лівач (вагова категорія до 50 кг) та Соломії Винник (55 кг) дві "бронзи" додали Ангеліна Лисак (59 кг) і Алла Черкасова (68 кг).

Лисак у сутичці за 3-тє місце завдала поразки німкені Лаурі Мертенс (6:0), а чемпіонка світу-2018 і чемпіонка Європи-2019 Черкасова здобула чисту перемогу на туше над Ганною Садченко з Білорусі.

Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби пройде в італійській столиці до 16 лютого.

На фото: Алла Черкасова.