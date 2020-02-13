Українська борчиня Винник стала срібним призером чемпіонату Європи-2020

У Римі (Італія) триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Українка Соломія Винник здобула "срібло", програвши у фіналі вагової категорії до 55 кг росіянці Ользі Хорошавцевій, повідомляє Укрінформ.

У чвертьфіналі континентальної першості Винник перемогла Бедіху Гун з Туреччини (11:5), у півфіналі - Маріану Драгутан з Молдови (10:9).

Як повідомлялося, українка Оксана Лівач стала срібним призером чемпіонату Європи у ваговій категорії до 50 кг.

За бронзові нагороди континентальної першості посперечаються українки Ангеліна Лисак (59 кг) і Алла Черкасова (68 кг).

Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби пройде в італійській столиці до 16 лютого.