Українка Лівач виграла "срібло" чемпіонату Європи зі спортивної боротьби в Італії
Укрінформ
У Римі (Італія) триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.
Срібним призером континентальних змагань з жіночої боротьби стала українка Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кг), повідомляє Укрінформ.
Вихованка школи вільної боротьби з Долини Івано-Франківської області після перемог над Евін Демірхан з Туреччини (7:5), француженкою Жюлі Сабатьє (12:2) та росіянкою Міланою Дадашевою (9:8) у фіналі поступилася Міглені Селішці з Болгарії (3:5).
Селішка взяла реванш у Лівач за поразку у вирішальній сутичці торішнього чемпіонату Європи в Бухаресті (Румунія).
Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби-2020 пройде в італійській столиці до 16 лютого.