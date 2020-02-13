Українка Лівач виграла "срібло" чемпіонату Європи зі спортивної боротьби в Італії

У Римі (Італія) триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Срібним призером континентальних змагань з жіночої боротьби стала українка Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кг), повідомляє Укрінформ.

Вихованка школи вільної боротьби з Долини Івано-Франківської області після перемог над Евін Демірхан з Туреччини (7:5), француженкою Жюлі Сабатьє (12:2) та росіянкою Міланою Дадашевою (9:8) у фіналі поступилася Міглені Селішці з Болгарії (3:5).

Селішка взяла реванш у Лівач за поразку у вирішальній сутичці торішнього чемпіонату Європи в Бухаресті (Румунія).

Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби-2020 пройде в італійській столиці до 16 лютого.