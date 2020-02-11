Борець греко-римського стилю Кучмій виграв "бронзу" чемпіонату Європи в Італії

У Римі (Італія) триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Третю нагороду у складі збірної України здобув Микола Кучмій, повідомляє Укрінформ.

Кучмій став бронзовим призером континентальної першості з греко-римської боротьби у ваговій категорії 130 кг.

У сутичці за 3-тє місце Кучмій вирвав перемогу у Зурабі Гедехаурі з Росії.

Як повідомляло агентство, чемпіоном Європи став Семен Новіков (87 кг), "бронзу" виграв Ленур Темвров (63 кг).

Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби пройде в італійській столиці до 16 лютого.