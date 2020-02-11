Український борець Теміров приніс Україні першу медаль на чемпіонаті Європи-2020

У Римі (Італія) триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Першу нагороду у складі збірної України здобув харків'янин Ленур Теміров, повідомляє Укрінформ.

Теміров став бронзовим призером континентальної першості з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 63 кг.

У сутичці за 3-тє місце Теміров вирвав перемогу у норвежця Стіга-Андре Берге.

Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби пройде в італійській столиці до 16 лютого.