Українець Новіков вийшов у фінал чемпіонату Європи з греко-римської боротьби

У Римі (Італія) стартував чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

У турнірі з греко-римської боротьби завершилися півфінали у вагових категоріях до 55, 63, 77, 87 і 130 кг, повідомляє Укрінформ.

Українець Семен Новіков (до 87 кг) вийшов у фінал, перемігши росіянина Олександра Комарова (5:3). За "золото" Новіков завтра посперечається з неодноразовим призером чемпіонатів світу, чемпіоном Європи-2017 Віктором Льорінцем з Угорщини, повідомляє Укрінформ.

Володимир Яковлєв (77 кг) і Микола Кучмій (130 кг) в 1/2 поступилися відповідно угорцю Золтану Леваї (0:7) та Алексусу Чіураріу (1:2) і боротимуться за "бронзу" континентальної першості.

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Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби пройде в італійській столиці до 16 лютого.

На фото: Семен Новіков.