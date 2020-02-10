Україну на ЧЄ з боротьби представлятимуть 10 чоловіків і 10 жінок

Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи з боротьби, який стартує 10 лютого.

Змагання проходитимуть у Римі (Італія), а збірну України представлятимуть 20 спортсменів: 10 борців і 10 борчинь. Про це повідомляє пресслужба НОК України у Facebook.

Першими на килим Олімпійського центру "Матео Пелліконе" вийдуть представники греко-римського стилю.

За збірну України виступатимуть: Корюн Саґрадян (до 55 кг), Жора Абовян (60), Ленур Теміров (63 кг), Денис Дем’янков (67 кг), Андрій Кулик (72 кг), Володимир Яковлєв (77 кг), Андрій Антонюк (82 кг), Семен Новіков (87 кг), Олександр Шишман (97 кг), Микола Кучмій (130 кг).

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Кваліфікаційні змагання серед жінок розпочнуться 12 лютого.

До складу збірної України увійшли: Оксана Лівач (до 50 кг), Ірина Гусяк (53 кг), Соломія Винник (55 кг), Аліна Акобiя (57), Ангеліна Лисак (59 кг), Юлія Ткач (62 кг), Ірина Коляденко (65), Алла Черкасова (68 кг), Аліна Бережна (72 кг), Алла Белінська (76 кг).

Як повідомлялося, дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор і народний депутат України Жан Беленюк цьогоріч пропустить чемпіонат Європи, але, можливо, у травні виступить на одному з турнірів. Головні змагання чотириріччя XXXII літні Олімпійські ігри проходитимуть в Токіо (Японія) 24 липня - 9 серпня 2020 року.