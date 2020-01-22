Беленюк поділився своїми планами після Олімпіади-2020

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор і народний депутат України Жан Беленюк поділився планами на своє спортивне майбутнє після Олімпіади-2020.

Жан Беленюк в інтерв’ю Tribuna.com, зокрема, зазначив, що йому, як людині, яка вже 20 років у професіональному спорті, не вдасться просто залишити його.

“Завершити кар’єру після Олімпіади? Напевне, що так... У будь-якому випадку мені не вдасться просто піти зі спорту. Людина, яка 20 років активно займалася професіональним спортом, не може залишити його за один день. Адже тоді вже за рік будуть відчутні негативні наслідки – біль у суглобах і таке інше. Потрібно постійно підтримувати себе у формі”, - зазначив Беленюк.

Також український чемпіон із греко-римської боротьби прокоментував можливість перейти до змішаних єдиноборств (ММА).

“Всі дуже сильно чекають мене там. Дав обіцянку, що намагатимуся показати себе у цьому виді спорту. Дуже багато борців переходять в ММА, але виникають питання, наскільки це ефективно і доречно.

Боротьба і ММА – це зовсім різні види спорту. Не хочеться, щоб перший же вихід в октагон, зруйнував все враження від попередньої кар’єри. Тому треба добре підготуватися. Якщо я побачу в себе потенціал, зрозумію, що у мене справді може щось вийти, то чому ні?

Здається, ще не було депутатів, які ставали чемпіонами світу в ММА. Депутати-чемпіони світу з греко-римської боротьби були”, - сказав Беленюк.

Нагадаємо, головні змагання чотириріччя XXXII літні Олімпійські ігри проходитимуть в Токіо (Японія) 24 липня - 9 серпня 2020 року.

Жан Беленюк повідомив, що цьогоріч пропустить чемпіонат Європи у лютому, але, можливо, у травні виступить на одному з турнірів.