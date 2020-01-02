Жан Беленюк потрапив до трійки найкращих борців 2019 року - UWW

Міжнародна федерація боротьби (United World Wrestling) оголосила лауреатів премії "Борець року 2019", а також спортсменів, які посіли друге та третє місця.

Лауреатом UWW 2019 року в греко-римській боротьбі став Віктор Лорінц (Угорщина), а дворазовий чемпіон світу, срібний призер Олімпійських ігор і народний депутат України Жан Беленюк посів третє місце. Про це повідомляє пресслужба Федерації греко-римської боротьби України.

За третє місце український борець отримає грошову нагороду в сумі 10 000 швейцарських франків.

Лауреатами премії стали представники трьох категорій: вільної боротьби, греко-римської боротьби і жіночої боротьби. У вільній боротьбі переможцем став Френк Чамізо (Iталія), у жіночій - Таміра Менсах (США). Лауреати премії "Борець року" отримають по 30 000 швейцарських франків.

Переможці премії були обрані за результатами виступів у рейтингових турнірах 2019 року, континентальних чемпіонатах і чемпіонатах світу.