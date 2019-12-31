Спорт в 2020 році: від Амстердама до Токіо

Футбольне Євро, літня Олімпіада, Усик, Ломаченко та українські дівчата в тенісі.

Як довго затримається на Євро-2020 наша збірна?

На чемпіонат Європи футбольна збірна України їде з твердим наміром вийти з групи, де ключовим для нас стане матч проти Австрії. Звичайно, ніхто не проти обіграти Нідерланди в Амстердамі і виграти групу. Але і перспективи посісти друге місце та вийти на переможця групи А (швидше за все, Італію) теж не перекреслюють наших шансів дійти до чвертьфіналу.

Успіх на Євро-2020 залежатиме від чіткої комунікації штабу Андрія Шевченка з ключовими виконавцями збірної. Головні фігури цієї команди – Пятов, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Марлос, Ярмоленко, Мораес, Яремчук. Серед потенційних відкриттів турніру – Миколенко, Матвієнко, Циганков.

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Скільки медалей ми привеземо з Токіо?

Попередній прогноз для України на літній Олімпіаді-2020 – 12-18 медалей і місце в топ-20 командного заліку. Наші претенденти на «золото»: Дар’я Білодід (дзюдо), Ольга Харлан (фехтування), Олег Верняєв (спортивна гімнастика), Ярослава Магучіх (легка атлетика), Жан Беленюк (боротьба), Олександр Хижняк (бокс).

Потенційно медальні види спорту для нас: спортивна і художня гімнастика (Радівілов, Пахнюк, Нікольченко), жіноча боротьба (Черкасова, Лівач, Ткач), легка атлетика (Левченко, Бех-Романчук), плавання (Романчук, Говоров), велотрек (Старикова, Басова, Соловей), кульова стрільба (Костевич), стрибки у воду (Середа), артистичне плавання.

Чи дочекаємось нових титулів від Усика і Ломаченка?

В 2020 році нові випробування чекають на провідних українських боксерів. В квітні Василь Ломаченко спробує заткнути пельку юному американцю Теофімо Лопесу, який за два останні роки встиг наговорити купу образ на адресу нашого чемпіона. Це буде бій одразу за чотири чемпіонські пояси в легкій вазі.

Чемпіонський бій у суперважкій вазі може провести і Олександр Усик. Спочатку в березні Усик повинен побити британця Дерека Чісору, а восени у статусі обов’язкового претендента на титул WBO українець має шанс вийти в ринг проти чемпіона світу Ентоні Джошуа з Великої Британії.

Крім цього, в лютому чемпіонські бої проведуть ще двоє українських боксерів: Віктор Постол проти Хосе Карлоса Раміреса (США) та Артем Далакян проти Хосбера Переса (Венесуела). Також чекаємо повернення в титульні розбірки Олександра Гвоздика і Сергія Дерев’янчека.

Коли Світоліна виграє свій перший турнір Grand Slam?

«У мене великі плани на 2020 рік. Насамперед, я хочу виграти один з турнірів Grand Slam. Також у мене є всі можливості стати першою ракеткою світу», - окреслила свої завдання на новий сезон перша ракетка України Еліна Світоліна. Головна умова для досягнення цієї мети – 100% здоров’я нашої тенісистки. Технічно, тактично і ментально Світоліна вже готова до такої перемоги. Тож чому б вже у січні не виграти Australian Open і переписати історію тенісу України?

На великі справи готова вже і 19-річна Даяна Ястремська. Перемога на крупному турнірі і топ-10 світового рейтингу – цілком реальні плани на новий рік. Сенсаційних перемог і прогресу чекаємо від решти юних зірочок – Катаріни Завацької, Марти Костюк, Дар’ї Лопатецької і Дар’ї Снігур.

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Головні протистояння року

У світовому біатлоні новий лідер – норвежець Йоганнес Бьо. Серед тих, хто спробує скинути його з вершини – брат Йоганнеса – Тар’єй Бьо і ціла група французів на чолі з легендарним Мартеном Фуркадом. У жінок цей сезон поки що проходить під знаком неперевершеної Доротеї Вірер з Італії. З українських біатлоністів здатні на великі і малі перемоги Дмитро Підручний, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Настя Меркушина і сестри Семеренко.

Питання №1 у футболі – «Хто зупинить «Ліверпуль»? І якщо у чемпіонаті Англії конкурентів у команди Юргена Клоппа вже немає, то в Лізі чемпіонів чинного переможця готові скинути з трону і «Барселона», і «Реал», і «Ювентус», і «Баварія», і навіть «ПСЖ». Гадаємо, ніхто не здивується, якщо вже в 1/8 фіналу «Ліверпуль» зупинить кусючий «Атлетико» з Мадрида.

Чекаємо на зміну влади у чоловічому тенісі. Стару гвардію (Роджер Федерер, Рафа Надаль, Новак Джокович) спробує відправити на пенсію нове покоління на чолі з Домініком Тімом і Стефаносом Циципасом.

Нарешті, усі зачекались на реальну боротьбу у «Формулі-1». «Мерседес» і Льюїс Гемілтон усім так набридли, що поява в складі «Феррарі» неймовірного Шарля Леклера усіма сприймається як відродження інтриги в королівських автоперегонах.

Святослав Василик, Київ