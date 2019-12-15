Ломаченко вийде в ринг зі звіром: Боб Арум анонсував бій з Лопесом

Схоже, вже всі згідні провести в квітні 2020 року мегабій Ломаченко – Лопес.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум прокоментував можливий бій за абсолютне чемпіонство в легкій вазі між Теофімо Лопесом і Василем Ломаченком, повідомляє Fighthype.

«Зараз Ломаченко вийде в ринг зі звіром. Ніхто не знав Лопеса три роки тому, але він виявився неймовірним у всіх своїх поєдинках.

Почекати з боєм проти Ломаченка? Ви при своєму розумі? Я не можу зупинити Лопеса. Якщо я скажу Теофімо, щоб він зачекав і прийняв прохідний бій, то він подивиться на мене, як на божевільного», - сказав Арум.

Вже відомо, що бій Ломаченко - Лопес може відбутися в квітні 2020 року в Нью-Йорку на Madison Square Garden.

Нагадаємо, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко висловив бажання провести об'єднувальний поєдинок з Теофімо Лопесом в квітні 2020 року.

Сьогодні Лопес став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі, перемігши Річарда Коммі технічним нокаутом в другому раунді. Раніше американець вже заявляв, що готовий битися з Ломаченком за всі чемпіонські пояси в легкій вазі.