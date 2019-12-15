Бокс: Кроуфорд нокаутував Каваляускаса

Один з найкращих боксерів світу втретє захистив свій титул.

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд захистив свій пояс, нокаутувавши литовського претендента Егідіюса Каваляускаса, повідомляє Укрінформ.

Сьогодні в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden відбувся великий вечір боксу. У головному поєдинку вечора чемпіон WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд нокаутував Егідіюса Каваляускаса в дев'ятому раунді.

Литовець мав сенсаційну перевагу на початку бою, а в третьому раунді Каваляускас навіть змусив суперника опуститися на настил рингу. Лише після цього американець перехопив ініціативу. У сьомому раунді Кроуфорд відправив Каваляускаса в нокдаун. А в дев’ятому раунді рефері зупинив бій після другого поспіль нокдауну.

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Нагадаємо, перед боєм Кроуфорда американець Теофімо Лопес виграв технічним нокаутом чемпіонський бій за версією IBF в легкій вазі у Річарда Коммі. Лопес здобув впевнену перемогу, нокаутувавши суперника вже у другому раунді.

Лопес повинен в 2020 році вийти на ринг проти українця Василя Ломаченка в бою за всі чотири основних чемпіонських пояси.