Ломаченко поступився Альваресу в рейтингу The Ring

Чемпіон WBA, WBO у легкій вазі та “франчайзинговий” чемпіон WBC український боксер Василь Ломаченко втратив позицію лідера в рейтингу p4p (незалежно від вагової категорії) від журналу The Ring.

Перше місце в рейтингу кращих боксерів світу за версією The Ring наразі посів мексиканський боксер Сауль “Канело” Альварес. Про це повідомляє Sport Arena.

Альварес нокаутував Сергія Ковальова і завоював титул чемпіона WBO в напівважкій вазі. Таким чином, Канело став чемпіоном вже у четвертій ваговій категорії.

Український чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко перемістився на другу позицію.

Олександр Усик, який успішно дебютував в суперважкій вазі перемогою над Чаззом Візерспуном, посів 5 місце.

Топ-10 оновленого рейтингу pound-for-pound від The Ring виглядає так:

1. Сауль Альварес (Мексика),

2. Василь Ломаченко (Україна),

3. Теренс Кроуфорд (США),

4. Наойя Інуе (Японія),

5. Олександр Усик (Україна),

6.Еррол Спенс (США),

7. Геннадій Головкін (Казахстан),

8. Хуан Франциско Естрада (Мексика),

9. Артур Бетербієв (Росія),

10. Менні Пакьяо (Філіппіни).

Як повідомлялося, чемпіон WBA, WBO у легкій вазі та “франчайзинговий” чемпіон WBC боксер Василь Ломаченко представлятиме Україну на Олімпійських іграх-2020 у Токіо (Японія). Василь Ломаченко в якості спортсмена-посла увійшов до робочої групи Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яка займатиметься організацією кваліфікаційних боксерських турнірів на Олімпіаду та безпосередньо самого боксерського турніру на Іграх-2020.

На фото: С.Альварес/Getty Images