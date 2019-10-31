Чемпіон WBA, WBO у легкій вазі та “франчайзинговий” чемпіон WBC боксер Василь Ломаченко представлятиме Україну на Олімпійських іграх-2020 у Токіо (Японія).

Василь Ломаченко в якості спортсмена-посла увійшов до робочої групи Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яка займатиметься організацією кваліфікаційних боксерських турнірів на Олімпіаду та безпосередньо самого боксерського турніру на Іграх-2020. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

До десятки почесних спортсменів-послів також увійшли: француженка Сара Орамун, від Азії китаєць Ху Цзяньгуань і індійська спортсменка Мері Ком, від Африки - нігерієць Лукмо Лаваль і марокканка Хадіжа ель-Марді, від Америки - кубинець Хуліо Сезар ла Круз і американка Мікаела Майер, від Океанії - новозеландець Девід Ньйока і австралійка Шеллі Уоттс.

“Робоча група МОК по боксу ставить інтереси боксерів на перше місце. Ми захоплені складом групи представників і сподіваємося на тісну співпрацю в прийнятті всіх рішень і плануванні заходів. Ми переконані, що тісна співпраця з такими різносторонніми та відомими спортсменами дасть свій результат”, - заявив голова робочої групи МОК по боксу Морінарі Ватанабе.

Спортсменів-послів було обрано голосуванням, яке проводили національні олімпійські комітети, комісії спортсменів НОК, а також національні федерації. Критерії відбору були наступними: спортсмени повинні мати досвід виступів на міжнародних змаганнях протягом останніх чотирьох років, дату народження не пізніше 31 грудня 2001 року, а також бути діючими боксерами-олімпійцями або представниками професіонального боксу.

Нагадаємо, що ліцензійні боксерські турніри у відборі на Олімпіаду-2020 у Токіо пройдуть в два етапи: 1-й – Континентальні турніри, 2-й – світовий боксерський турнір. 1 - 24 березня в Лондоні пройде європейський турнір, а світовий боксерський ліцензійний турнір відбудеться 13 - 20 травня в Парижі.

Літні Олімпійські ігри пройдуть з 24 липня по 9 серпня, змагання з боксу відбудуться з 25 липня по 9 серпня.