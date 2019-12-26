Уряд виділив ₴1,4 млрд на підготовку спортсменів на Олімпійські Ігри-2020

Для того, щоб українські олімпійці та паралімпійці 2020 року гідно представили Україну на зимових Юнацьких Олімпійських іграх та літніх Олімпійських і Паралімпійських іграх, уряд виділив 1,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"2020 року українські спортсмени візьмуть участь в зимових Юнацьких Олімпійських іграх (Лозанна, Швейцарія) та в літніх Олімпійських і Паралімпійських іграх (Токіо, Японія). Для того, щоб наші олімпійці та паралімпійці гідно представили Україну, уряд виділив 1,4 млрд грн на підготовку та участь спортсменів у змаганнях", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що видатки державного бюджету на розвиток вітчизняного спорту 2020 року зростуть на 50% (1,8 млрд грн) і становитимуть 5,4 млрд грн.

Для порівняння видатки держбюджету на спорт 2019 року становили 3,6 млрд грн, з яких на розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту було виділено 1,9 млрд грн, а 200,7 млн грн було виділено на Експеримент, запроваджений за ініціативи спортивних федерацій.

Експеримент передбачає, що національні спортивні федерації з окремих олімпійських видів спорту самостійно проводять всі організаційні заходи щодо спортивних заходів, виходячи з необхідності покриття всіх ризиків власним коштом. Таким чином, федерації особисто несуть відповідальність за всі свої витрати і зобов’язання. В такій самостійності є певні переваги, оскільки це дає можливість федераціям миттєво реагувати на виникнення будь-яких фінансових ризиків, бути незалежними у прийнятті рішень і закривати проблемні питання, у т.ч. й покриття касових розривів, у найшвидший спосіб та найкоротший термін.

Експеримент проводиться з жовтня 2015 по 31 грудня 2020 року. 2019 року в межах Експерименту кошти у розмірі 200,7 млн грн були виділені 6 федераціям (легка атлетика, регбі, стрибки у воду, баскетбол, хокей з шайбою, бокс).

Організаційно-фінансові питання решти видів спорту вирішують і забезпечують структурні підрозділи Міністерства культури, молоді та спорту України, що потребує більш тривалого часу та залучення більшої кількості управлінців і зусиль для врегулювання необхідних питань. Станом на 24 грудня 2019 року Міністерство фінансів на 100% виконало свої зобов’язання і перерахувало всю суму коштів для забезпечення підготовки українських спортсменів у спортивних заходах 2020 року.