МКМС сьогодні закриє борг перед спортивними федераціями — Шумілін

Заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін пояснив причини боргу перед спортивними федераціями.

Володимир Шумілін в коментарі XSPORT, зокрема, зазначив, що станом на ранок 24 грудня залишалося виплатити 10 млн грн із 90 млн грн і сьогодні проблема має бути остаточно вирішена.

“На зустрічі з федераціями ми попередили, що можуть бути проблеми з фінансуванням. Цього ж дня ми почали займатися їх вирішенням. Але ввечері отримали відкритий лист президента федерації (Ігоря Гоцула, легка атлетика — ред.).

Основна проблема полягає в тому, що це федерація, яка увійшла до експерименту з прямого фінансування. В регламенті роботи федерацій за експериментом є один нюанс. Якщо всі федерації мають можливість свої борги зробити перехідними на наступний рік, то в експерименті цього не прописано. Це питання стояло дуже гостро. Ми відправили лист до Мінфіну з проханням змінити регламент і дозволити перенести борги на наступний рік.

Цього місяця 438 млн гривень обсяг взагалі на спорт від міністерства спорту. На 17-е число обсяг цих боргів становив близько 90 мільйонів гривень. На ранок 24 грудня залишилося 10 мільйонів гривень проблемного боргу. Думаю, максимум 26 числа цей борг закриється”, - зазначив Шумілін.

Нагадаємо, 18 грудня президент Федерації легкої атлетики Ігор Гоцул заявив, що українські легкоатлети не проведуть збори перед Олімпіадою через відсутність фінансування з боку Міністерства культури, молоді та спорту. 23 грудня міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський повідомив, що фінансування федерацій олімпійських видів спорту вже повністю відновлено.