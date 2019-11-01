В Лозанні урочисто відкрили Олімпійське селище ЮОІ-2020

У Лозанні відбулася урочиста церемонія відкриття Олімпійського селища ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор.

Селище отримало ім’я “Ле Вортекс” (Vortex), що в перекладі з французької означає вихор. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Під час ЮОІ-2020 цей “вихровий” майданчик виступатиме центральним місцем перебування для делегацій національних збірних. Вперше в історії Юнацьких Олімпійських ігор усі молоді спортсмени, які знаходитимуться в Лозанні, розмістяться під одним дахом.

“Вортекс” - 27-метрова кільцеподібна конструкція у формі спіралі, що включає 712 кімнат, - стане винятковим домом для юних спортсменів під час ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор. Як відзначають організатори, будова була розроблена у рекордні строки і служитиме каталізатором розвитку університету Лозанна, де власне вона і побудована.

“Це не лише спорт, а й дружба, єднання людей та спогади про спільні події. І який кращий спосіб для молодих спортсменів пережити олімпійську мрію в повній мірі, ніж поділитися нею з усією олімпійською родиною під одним дахом”, - підкреслюють організатори.

Нагадаємо, у найпрестижнішому молодіжному форумі - ЮОІ-2020 у Лозанні (Швейцарія) візьмуть участь найсильніші олімпійці світу віком від 15 до 18 років у 8-ми видах спорту. Урочиста церемонія відкриття ЮОІ-2020 відбудеться 9 січня на Вадоаз Арені. Церемонія закриття пройде 22 січня в районі Флона.

Талісманом ЮОІ-2020 стало гібридне звірятко Йодлі (Yodli).

Фото: facebook/НОК України