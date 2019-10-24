На юнацькі Олімпійські ігри-2020 вхід буде вільний

Організатори ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор (ЮОІ-2020), які проходитимуть в січні у Лозанні (Швейцарія,) повідомили, що всі змагання, спортивні ініціативи та інші освітні активності будуть безкоштовними для глядачів.

Лозанна-2020 має простий принцип: юнацькі Олімпійські ігри - для всіх. Доступ буде необмеженим для змагань, що проходитимуть на свіжому повітрі. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

На події, що проходитимуть в приміщенні, вболівальники мають зареєструватися на офіційній сторінці ЮОІ.

Єдина подія, на яку потрібно придбати квитки, - урочиста церемонія відкриття, яка відбудеться 9 січня на Вадоаз Арені.

Церемонія закриття пройде 22 січня в районі Флона, вхід також буде безкоштовним та відкритим для всіх.

У найпрестижнішому молодіжному форумі - ЮОІ-2020 у Лозанні візьмуть участь найсильніші олімпійці світу віком від 15 до 18 років у 8-ми видах спорту.