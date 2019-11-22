Світоліна мріє про нові титули і допомагає дітям

Еліна Світоліна зустрілась з журналістами і розповіла про свій фонд, оцінила сезон і озвучила плани на 2020-й рік.

«Дуже важливо не лише помітити обдаровану дитину, але і допомогти їй повністю розкрити свій потенціал, підтримати її на шляху до майбутніх перемог. Це і є мета нашого фонду», - розповіла на зустрічі з представниками ЗМІ перша ракетка України Еліна Світоліна.

Найсильніша тенісистка України, попри шалений ритм життя і глобальну популярність, не забуває де вона народилася і отримала путівку у великий спорт. Фонд Еліни Світоліної – це не лише проект спрямований підтримати юних спортсменів, це своєрідне повернення боргів своїй батьківщині.

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У вересні фонд відкрив дитячий тенісний табір, де з 400 претендентів спочатку відібрали 20 найбільш перспективних, а потім визначили четвірку кращих, якими фонд і опікуватиметься найближчим часом. Настя Чернякова (Камянське), Єлизавета Котляр (Дніпро), Максим Калабишка (Івано-Франківськ), Олександр Височенко (Нова Каховка) – цих дітей Еліна Світоліна візьме під особистий патронат. Для них розроблять індивідуальні програми тренувань, забезпечать усім необхідним, організують навчання у тенісних академіях і підтримуватимуть на міжнародних турнірах.

Зауважимо, що з усіма іншими учасниками тенісного табору контакт не обривається, вони братимуть участь у програмах фонду. 23 листопада Еліна Світоліна влаштовує гала-вечірку, на якій проведуть аукціон аби зібрати кошти для її фонду. «Серед лотів будуть особисті речі таких зірок як Роджер Федерер і Рафаель Надаль. Також розіграють і тенісний майстер-клас зі мною і Гаелем Монфісом», - розкрила деякі подробиці вечірки Світоліна.

Зібрані кошти підуть на фінансування великих планів фонду. Зокрема, це гранти переможцям дитячого табору і побудова власного тенісного центру з якісними кортами. «Де буде центр? Поки що думаємо. Одеса – гарний варіант, біля моря. Але Київ все ж столиця», - припускає Еліна.

Звісно, перша ракетка України оцінила і минулий сезон. За її словами, прикро, що рік завершився без титулів, але приємні спогади все одно залишились. Насамперед, про два півфінали на турнірах Grand Slam. «Вони вийшли різними, складно вибрати якийсь із них. Перший на Вімблдоні - тоді я почала краще грати після травми коліна. А в Нью-Йорку я вже чудово грала, дуже стабільно, обіграла багато хороших гравців. Там величезний стадіон, прийшло дуже багато людей, через це у мене залишились неймовірні спогади про US Open-2019», - розповіла Світоліна.

Нині Еліна у відпустці. Два тижні вона поєднує відпочинок з лікуванням коліна і вже думає про новий сезон. «Так, звичайно, є бажання зіграти на Олімпіаді. Я завжди рада зіграти за збірну на Кубку Федерації. Інша справа, що іноді це зробити не дозволяє здоров'я, адже турнірів багато, важко уникнути навіть мікротравм. Звичайно, збірна в планах присутня. З дівчатами зі збірної я завжди спілкуюся, у нас хороші стосунки», - заявила вона.

З 2020-м роком Еліна Світоліна пов’язує великі надії. Вона оновлюватиме свою команду і ставитиме перед собою амбіційні завдання: «У моїй команді очікуються зміни, додаватимемо нових фахівців. Згодом ми проанонсуємо усі нові призначення. Щодо мого тренера Ендрю Беттлса, то він залишається. На наступний сезон у мене великі плани – це перемоги на одному з турнірів Grand Slam і стати першою ракеткою світу. Втім, як показав цей сезон, найголовніше - це здоров'я. Для мене це пріоритет. Коли я здорова, то показую хороші результати».

Святослав Василик, Київ

Фото: btu.org.ua