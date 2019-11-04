Рік Світоліної: стабільно, але без титулів
Перша ракетка України Еліна Світоліна фактично завершила нинішній сезон. В 2019-у вона не виграла жодного турніру і знову не пробилася до фіналу жодного з турнірів Grand Slam. Здавалось, слід назвати рік провальним. Але не все так однозначно.
Насамперед, Світоліна завершила рік фіналісткою Підсумкового турніру в Шеньчжені і на шостому місці рейтингу WTA. Українка третій рік поспіль не вилітає з топ-10, а це для сучасного жіночого тенісу вже величезне досягнення. Особливо, зважаючи на проблеми з травмованим коліном, яке дошкуляло Еліні протягом всього сезону. В червні вона взагалі хотіла брати медичну відпустку, але коліна вдалося «підлатати».
Цього року Світоліна відмовилась від експериментів зі своїм тілом, повернула бойову вагу, що додало їй витривалості і повернуло силу ударів. Еліна вдосконалює свій силовий теніс. При цьому вона бере своє не лише за рахунок безпомилкового затягування розіграшів, її теніс стає більш атакувальним і агресивним.
Якщо повертатись до турнірів Grand Slam, то давайте об’єктивно без емоцій оцінювати її результати. В Австралії Світоліна дійшла до чвертьфіналу, де програла майбутній чемпіонці Наомі Осаці. На Roland Garros вона дійсно розчарувала, поступившись вже у третьому колі Гарбіньє Мугурусі. Натомість, на Wimbledon та US Open українка зіграла блискуче. На обох мейджорах вона дійшла до півфіналу. Так, обидва півфінали вона програла майже без боротьби (Симоні Халеп і Серені Вільямс), але саме проти Світоліної її суперниці демонстрували свій кращий теніс в сезоні.
Поразку Світоліної у фіналі Підсумкового турніру можна списати, як на психологічний тиск (бажання захистити свій титул у неї просто зашкалювало), так і на класну гру першої ракетки світу Ешлі Барті. Австралійка нині реально найкрутіша тенісистка планети і в ключові моменти фіналу вона просто швидше приймала вірні рішення.
Але навіть на тлі такої фантастичної гри суперниці наша Еліна чинила гідний спротив. Скажімо, невідомо чим би все завершилось, якби Світоліна зробила брейк в дев’ятому геймі першого сету. Якби вона тоді взяла подачу суперниці, ми б, швидше за все, писали про інший результат фіналу у Шеньчжені.
Що далі? Не забуваймо, що Еліні лише 25 років, вона не перестає вдосконалюватися і вчитися новому. 2019 рік добряче її загартував в плані долання труднощів. Зараз Світоліна має гарно відпочити, залікувати своє коліно і знайти нові шляхи для прогресу у грі. Ну, і звісно час брати свій перший Grand Slam.
Святослав Василик, Київ