Рік Світоліної: стабільно, але без титулів

Краща українська тенісистка третій рік поспіль не залишає топ-10 світового рейтингу!

Перша ракетка України Еліна Світоліна фактично завершила нинішній сезон. В 2019-у вона не виграла жодного турніру і знову не пробилася до фіналу жодного з турнірів Grand Slam. Здавалось, слід назвати рік провальним. Але не все так однозначно.

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Насамперед, Світоліна завершила рік фіналісткою Підсумкового турніру в Шеньчжені і на шостому місці рейтингу WTA. Українка третій рік поспіль не вилітає з топ-10, а це для сучасного жіночого тенісу вже величезне досягнення. Особливо, зважаючи на проблеми з травмованим коліном, яке дошкуляло Еліні протягом всього сезону. В червні вона взагалі хотіла брати медичну відпустку, але коліна вдалося «підлатати».

Цього року Світоліна відмовилась від експериментів зі своїм тілом, повернула бойову вагу, що додало їй витривалості і повернуло силу ударів. Еліна вдосконалює свій силовий теніс. При цьому вона бере своє не лише за рахунок безпомилкового затягування розіграшів, її теніс стає більш атакувальним і агресивним.

Якщо повертатись до турнірів Grand Slam, то давайте об’єктивно без емоцій оцінювати її результати. В Австралії Світоліна дійшла до чвертьфіналу, де програла майбутній чемпіонці Наомі Осаці. На Roland Garros вона дійсно розчарувала, поступившись вже у третьому колі Гарбіньє Мугурусі. Натомість, на Wimbledon та US Open українка зіграла блискуче. На обох мейджорах вона дійшла до півфіналу. Так, обидва півфінали вона програла майже без боротьби (Симоні Халеп і Серені Вільямс), але саме проти Світоліної її суперниці демонстрували свій кращий теніс в сезоні.

Поразку Світоліної у фіналі Підсумкового турніру можна списати, як на психологічний тиск (бажання захистити свій титул у неї просто зашкалювало), так і на класну гру першої ракетки світу Ешлі Барті. Австралійка нині реально найкрутіша тенісистка планети і в ключові моменти фіналу вона просто швидше приймала вірні рішення.

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Але навіть на тлі такої фантастичної гри суперниці наша Еліна чинила гідний спротив. Скажімо, невідомо чим би все завершилось, якби Світоліна зробила брейк в дев’ятому геймі першого сету. Якби вона тоді взяла подачу суперниці, ми б, швидше за все, писали про інший результат фіналу у Шеньчжені.

Що далі? Не забуваймо, що Еліні лише 25 років, вона не перестає вдосконалюватися і вчитися новому. 2019 рік добряче її загартував в плані долання труднощів. Зараз Світоліна має гарно відпочити, залікувати своє коліно і знайти нові шляхи для прогресу у грі. Ну, і звісно час брати свій перший Grand Slam.

Святослав Василик, Київ