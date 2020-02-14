Українка Акобія виграла "срібло" чемпіонату Європи-2020 зі спортивної боротьби

В Римі (Італія) триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

У турнірі з жіночої боротьби п'яту нагороду Україні принесла Аліна Акобія з Київщини, яка здобула "срібло" у ваговій категорії до 57 кг, повідомляє Укрінформ.

Акобія після перемог над італійкою Аріанною Карьєрі (7:0), шведкою Сарою Ліндборг (6:0) та росіянкою Мариною Симонян (8:2) у фіналі поступилася Грейс Якоб Буллен з Норвегії (1:6).

Інша українська фіналістка римського турніру чемпіонка світу-2014 волинянка Юлія Ткач-Остапчук (62 кг) у вирішальній сутичці за "золото" зійдеться з росіянкою Інною Тражуковою.

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За бронзові нагороди континентальної першості-2020 посперечаються українки Ірина Коляденко (65 кг) та Аліна Бережна-Стадник-Махиня (72 кг).

Нагадаємо, напередодні срібними призерами чемпіонату Європи стали Оксана Лівач (50 кг) і Соломія Винник (55 кг), бронзовими - Ангеліна Лисак (59 кг) і Алла Черкасова (68 кг).

Чемпіонат Європи в італійській столиці 16 лютого завершать представники вільного стилю боротьби.