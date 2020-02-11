Українські боксери завоювали дві “бронзи” на турнірі в Угорщині

Українські боксери вибороли дві бронзові нагороди на міжнародному турнірі класу “А” “Меморіал Іствана Боскай”, який відбувся в Угорщині.

Бронзовими призерами турніру в Дебрецені стали Мар’яна Басанець у ваговій категорії 57 кг і Ярослав Самофалов — 69 кг. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Відео бою Мар'яни Басанець:

Збірну України представляли 11 боксерів: 6 чоловіків і 5 жінок. В 1/4 фіналу турніру в Угорщині взяли участь шестеро українських боксерів: Мар’яна Басанець (57 кг), Марія Пасічна (60 кг), Ярослав Самофалов (69 кг), Валерій Харламов (81 кг), Рамазан Муслімов (91 кг) і Олеся Крисюк (75 кг). До півфіналу дісталися лише Мар’яна Басанець і Ярослав Самофалов.

Престижний міжнародний турнір класу “А” “Меморіал Іствана Боскай” проходив в Угорщині вже 64-й рік поспіль.

Фото: pplus.in.ua