В 1/4 фіналу турніру в Угорщині виступлять шестеро українських боксерів

Шестеро українських боксерів виступлять в 1/4 фіналу престижного міжнародного турніру класу “А” “Меморіал Іствана Боскай”, який вже 64-й рік поспіль проходить в Угорщині.

За результатами попередніх змагальних днів п’ятеро представників збірної України з боксу вибороли право участі у чвертьфіналі, а Олеся Крисюк (вагова категорія 75 кг) виступить за результатами жеребкування. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Перемоги в рамках попередніх змагальних днів здобули: Мар’яна Басанець (57 кг), Марія Пасічна (60 кг), Ярослав Самофалов (69 кг), Валерій Харламов (81 кг), Рамазан Муслімов (91 кг).

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Змагання в Дебрецені триватимуть до 8 лютого.

Нагадаємо, в січні збірна України з боксу стала найкращою командою 71-го міжнародного турніру з боксу класу А "Странджа-2020" у Болгаріі. Кращим боксером турніру визнано українця Олександра Хижняка у ваговій категорії до 75 кг, який у фіналі переміг представника Білорусі Вадима Панкова.