На турнірі в Дебрецені виступлять 11 боксерів збірної України
Змагання серед жінок і чоловіків проходитимуть у Дебрецені 2 - 8 лютого, а збірну України представлятимуть 11 боксерів. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.
До складу збірної України увійшли:
чоловіки - Андрій Тишковець (52 кг), Ярослав Самофалов (69 кг), Валерій Харламов (81 кг), Олександр Погребняк (81 кг), Рамазан Муслімов (91 кг), Андрій Городецький (+91 кг);
жінки - Світлана Василевська (51 кг), Мар’яна Басанець (57 кг), Марія Пасічна (60 кг), Марія Сєдая (69 кг), Олеся Крисюк (75 кг).
Нагадаємо, збірна України з боксу стала найкращою командою 71-го міжнародного турніру з боксу класу А "Странджа-2020", що завершився у суботу, 25 січня, у Болгаріі. Кращим боксером турніру визнано українця Олександра Хижняка у ваговій категорії до 75 кг, який у фіналі переміг представника Білорусі Вадима Панкова.