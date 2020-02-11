Бій Ломаченко — Лопес може відбутися 30 травня в США

Чемпіон WBC, WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) український боксер Василь Ломаченко може вийти в ринг проти чемпіона IBF американця Теофімо Лопеса 30 травня в США.

Поєдинок Ломаченко - Лопес за звання абсолютного чемпіона світу може відбутися за системою PPV (Pay-per-view, "плати і дивись"). Про це повідомив журналіст The Athletic Майк Коппінгер у Twitter.

“Бій за об'єднання титулів Василь Ломаченко - Теофімо Лопес запланований на 30 травня, хоча дата остаточно ще не визначена. Ймовірно, що бій покаже ESPN PPV, а не ESPN+. Ломаченко ще не виступав на PPV у США. Але це буде його найбільший бій”, - йдеться в повідомленні.

Sources: The Vasiliy Lomachenko-Teofimo Lopez lightweight title unification fight is targeted for May 30, though date hasn’t been finalized. Bout likely to land on ESPN PPV rather than linear or ESPN+. Loma has never headlined on PPV in the U.S., but this is his biggest fight yet — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 10, 2020

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Як повідомлялося, за поєдинок з Теофімо Лопесом український боксер Василь Ломаченко матиме рекордний гонорар у своїй професіональній кар'єрі. Вихід в ринг проти 22-річного американця гондураського походження принесе Ломаченку 4,5 млн доларів.