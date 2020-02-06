За бій з Лопесом Ломаченко заробить рекордний гонорар

За поєдинок з Теофімо Лопесом український боксер Василь Ломаченко матиме рекордний гонорар у своїй професіональній кар'єрі.

Вихід в ринг проти 22-річного американця гондураського походження принесе Ломаченку 4,5 млн дол, повідомляє Mixsport.pro.

"Навіть після виплати податків і комісії промоутеру та менеджеру у Василя залишиться близько 2,5 млн дол, які від традиційно ділить зі своїм тренером та батьком Анатолієм Ломаченком у пропорції 50 на 50", - зазначається у повідомленні.

За свою професіональну боксерську кар'єру українець вже заробив понад 15 млн дол.

Об'єднавчий поєдинок Ломаченко - Лопес відбудеться навесні нинішнього року. Вже наступного тижня можуть назвати місце проведення та дату бою.

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Нагадаємо, Ломаченко є чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версіями WBC, WBA і WBO. Теофімо Лопес володіє титулом IBF. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.