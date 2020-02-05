Ломаченко серед претендентів на звання Боксера року за версією WBC

Серед конкурентів українського боксера – Вайлдер і Альварес.

Український боксер Василь Ломаченко номінований на звання Боксера року-2019 за версією WBC, повідомляє на своїй сторінці в Instagram президент WBC Маурісіо Сулейман.

Серед інших претендентів Сауль Альварес, Деонтей Вайлдер, Хосе Карлос Рамірес, Джош Тейлор, Еррол Спенс.

У 2019 році Ломаченко провів два поєдинки. У квітні українець здобув легку перемогу над британцем Ентоні Кроллою, захистивши свої пояси WBA і WBO в легкій вазі.

В ніч з 31 серпня на 1 вересня Василь перебоксував Люка Кемпбелла в поєдинку за вакантний пояс WBC.

Нагадаємо, в цьому році Василь Ломаченко повинен провести об’єднавчий бій проти Теофімо Лопеса.