Ломаченко серед претендентів на звання Боксера року за версією WBC
Укрінформ
Серед конкурентів українського боксера – Вайлдер і Альварес.
Український боксер Василь Ломаченко номінований на звання Боксера року-2019 за версією WBC, повідомляє на своїй сторінці в Instagram президент WBC Маурісіо Сулейман.
Серед інших претендентів Сауль Альварес, Деонтей Вайлдер, Хосе Карлос Рамірес, Джош Тейлор, Еррол Спенс.
У 2019 році Ломаченко провів два поєдинки. У квітні українець здобув легку перемогу над британцем Ентоні Кроллою, захистивши свої пояси WBA і WBO в легкій вазі.
В ніч з 31 серпня на 1 вересня Василь перебоксував Люка Кемпбелла в поєдинку за вакантний пояс WBC.
Нагадаємо, в цьому році Василь Ломаченко повинен провести об’єднавчий бій проти Теофімо Лопеса.