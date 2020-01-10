Бій Ломаченко – Лопес відбудеться в травні

Раніше цей бій планували на квітень.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом відбудеться в травні, повідомляє журналіст ESPN Стів Кім, посилаючись на слова промоутера Боба Арума.

Поєдинок пройде або в Нью-Йорку на легендарній Madison Square Garden, або в одній з країн Середньої Азії.

У грудні Лопес завоював чемпіонський титул за версією IBF у легкій вазі, перемігши технічним нокаутом у другому раунді Річарда Коммі.

Ломаченко в останньому бою за очками переміг Люка Кемпбелла, додавши вже до наявних двох титулів чемпіонський пояс за версією WBC.