Бій Ломаченко – Лопес у топ-20 найбільш очікуваних поєдинків року

Телеканал ESPN вважає наступний бій Ломаченка великою подією в боксі у 2020 році.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Василь Ломаченко – Теофімо Лопес – один з найбільш очікуваних поєдинків року, вважає телеканал ESPN.

В цьому бою битимуться чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко і володар титулу IBF Теофімо Лопес. Орієнтовна дата проведення – квітень або травень. Місце – Нью-Йорк або Саудівська Аравія.

«Поєдинок Ломаченка з Лопесом – битва між одним з найбільш видатних боксерів свого покоління і одним з найбільш обдарованих молодих бійців. Багато хто вважає, що Лопесу занадто рано виходити на цей бій. Однак сімейство Лопес вважає, що вже слушний час», - повідомляє телеканал ESPN.

Бій Ломаченко - Лопес є одним з найбільш ймовірних мегафайтів в списку ESPN. Також в топ-20 найбільш очікуваних боїв увійшли: Менні Пакьяо - Шон Портер, Теренс Кроуфорд - Менні Пакьяо, Теренс Кроуфорд - Шон Портер, Ентоні Джошуа - переможець реваншу Деонтея Вайлдера з Тайсоном Ф'юрі, Джервонта Девіс - Девін Гейні, Дмитро Бівол - Артур Бетербієв.